Южная Корея заблокирует гражданам доступ к иностранным криптобиржам

По южнокорейским законам ведение незаконной деятельности грозит тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом до 38 тысяч долларов.

Южная Корея намерена законодательно урегулировать деятельность криптовалютного рынка и сообщила о блокировке гражданам доступа к иностранным криптобиржам.

Официально им запретят работу, поскольку они не прошли регистрации для деятельности в стране.

Правительственное ведомство опубликовало заявление: «Разведывательное подразделение Комиссии по финансовым услугам сообщает о закрытии доступа к 16 иностранным криптобизнесам, которые действуют нелегально. Также предписано другим государственным ведомствам организовать блокировку доступа к вебсайтам этих компаний».

В список запрещенных бирж, опубликованный южнокорейскими властями, вошли KuCoin, CoinEX, Bitglobal, MEXC, Poloniex, Phemex, XT.com, Bitrue, BTCC, DigiFinex, ZB.com, CoinW, AAX, ZoomEX, BTCEX, Pionex.

Эти биржи, по мнению правительства, работают незаконно и нарушают таким образом законы страны. Согласно заявлению ведомства, работа бирж может быть восстановлена в случае получения всех положенных разрешений.

Согласно законам Южной Кореи, человек, осуществляющий незаконный бизнес или без регистрации, получит в наказание тюремное заключение на 5 лет или штраф в размере до 50 миллионов вон (37 900 долларов США). После этого власти имеют право отказать в регистрации любого бизнеса в Южной Корее.

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