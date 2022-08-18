Экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам

После того, как ВВП сократился на 2,9% в первом квартале, израильская экономика продемонстрировала самый сильный рост в странах ОЭСР.

По данным Центрального статистического бюро, ВВП Израиля вырос на 6,8% в годовом исчислении во втором квартале 2022 года. Цифры роста противоречат ожиданиям, которые предсказывали замедление экономического роста после того, как, согласно последней оценке, израильская экономика сократилась на 2,7% в первом квартале.

Центральное статистическое бюро объясняет сильный рост во втором квартале возвращением к постковидной рутине с восстановлением в секторах туризма, авиации, гостиничного бизнеса, ресторанов и транспортных услуг.

ВВП Израиля вырос на 7,4% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, что на данный момент является самым высоким показателем роста среди всех стран ОЭСР, опережая Португалию (6,9%), Испанию (6,3%), Канаду (4,8%), США (1,6%) и Германии (1,5%).

ВВП на душу населения вырос на 4,5% в годовом исчислении во втором квартале года и на 4,8% в первом полугодии. Личное потребление на душу населения выросло на 8% во втором квартале в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом.

Экспорт товаров и услуг вырос на 13,9% во втором квартале в годовом исчислении.

Ранее Курсор писал, что Bank Hapoalim возобновляет выплату дивидендов. Банк сообщил о прибыли в размере 3 млрд шекелей в первой половине этого года. Он не выплачивал дивиденды в течение двух кварталов.

Курсор писал, что шекель продолжает свой рост по отношению к доллару. Шекель продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро.

Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать. В понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.