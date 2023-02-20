10 продуктов, которые способствуют понижению давления: список

Картофель в печеном виде обеспечивает 13% суточной нормы калия. Увеличение потребления калия может снизить давление, если у вас гипертония.

Скумбрия содержит необходимые жиры Омега-3, снижает артериальное давление. Скумбрию можно есть разными способами. Добавьте в салат или бутерброд вместе с авокадо и зеленью для полноценного блюда.

Курица без кожи может помочь вам снизить артериальное давление. Одно исследование показало, что белок в куриных ножках снижает высокие показатели у крыс с гипертонией. Мясо птицы без кожи может снизить количество насыщенных жиров в вашей пище, что поможет защитить сердце. Чтобы сохранить низкий уровень натрия, приправьте курицу зеленью, специями и черным перцем, а не солью.

Яичные белки могут помочь снизить артериальное давление. Согласно данным исследования, взрослые, употребляющие больше белка, имеют более низкий долгосрочный риск высокого кровяного давления. Яичные белки отделены от желтка, следует есть как вареными, так и жареными.

Киви помогает стабилизировать показатели давления. Поэтому эксперты советуют употреблять по 2-3 киви в сутки.

Коричневый рис благодаря нерастворимой клетчатке снижает давление. Гипертоникам рекомендуют 6-8 порций целозерновых продуктов в день, включая коричневый рис.

Клюква является источником важнейшего соединения под названием ресвератрол. Одно исследование показало, что это вещество, способствующее красному пигменту клюквы, которое эффективно для предотвращения гипертонии. Это также относится к другим красным фруктам, таким как клубника и малина.

Апельсины содержат много витамина С. Он способен повышать уровень оксида азота, соединения, которое, как считается, снижает давление. В качестве источника калия и витамина С апельсины и другие цитрусовые могут снижать артериальное давление.

Миндаль может оказать благоприятное влияние на артериальное давление. Орех содержит около 160 калорий на унцию, что делает его более калорийным перекусом. Наслаждаясь орехами, потребляйте порции, соответствующие вашим энергетическим потребностям, и сочетайте их с менее калорийными продуктами, такими как фрукты и овощи, также благоприятно влияющие на артериальное давление.

Брокколи советуют добавлять в салаты и супы для нормализации давления и улучшения работы внутренних органов.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.