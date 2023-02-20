Пять причин, почему женщины тоже должны заниматься силовыми тренировками

Сегодня больше людей концентрируются на похудении, чем на укреплении мышц.

Силовые тренировки необходимы для общего физического состояния и хорошего самочувствия женщины. К сожалению, многие женщины до сих пор считают, что похудение — единственный способ улучшить свое тело.

Медпортал HealthShots назвал пять причин, по которым женщины должны сосредоточиться на силовых тренировках, а не просто на похудении:

1. Наращивание мышечной массы может ускорить метаболизм

Одним из самых известных преимуществ силовых тренировок является то, что они помогают увеличить мышечную массу. Мышцы требуют больше энергии для поддержания, чем жир, поэтому наличие большего количества мышц может ускорить ваш метаболизм, а это означает, что вы будете сжигать больше калорий в состоянии покоя.

2. Укрепление мышц также может помочь предотвратить травмы.

С возрастом наши мышцы становятся слабее и более подвержены травмам. Это особенно актуально для женщин с повышенным риском развития остеопороза. Силовые тренировки могут помочь сохранить ваши мышцы сильными и здоровыми, что может помочь предотвратить травмы и улучшить общее состояние здоровья.

3. Это может улучшить здоровье костей

Силовые тренировки также полезны для ваших костей. Когда вы поднимаете тяжести, сопротивление создает нагрузку на ваши кости, что побуждает их становиться сильнее. Это особенно важно для женщин, так как они более склонны к развитию остеопороза и других заболеваний, связанных с костями.

4. Это может помочь улучшить психическое здоровье

Силовые тренировки полезны не только для физического здоровья, но и могут оказать положительное влияние на психическое здоровье. Доказано, что регулярные физические упражнения помогают уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Эндорфины, выделяемые во время тренировки, также могут помочь улучшить настроение и уменьшить стресс.

5. Силовые тренировки помогают улучшить общее качество жизни

Наконец, силовые тренировки могут помочь улучшить общее качество жизни. Когда вы сильнее и физически в лучшей форме, вы лучше выполняете повседневные задачи и дела, у вас больше энергии и меньше шансов страдать от хронических заболеваний.

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