Хуже коронавируса: медики обнаружили новый вирус, против которого нет лечения

Еще в 2019 году весь мир думал, что пандемия в принципе невозможна как явление. Но потом случился 2020 год, и уже сейчас, в 2023 обнаружили еще один потенциально опасный вирус.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подняли тревогу из-за быстрого распространения вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, где уже погибли девять человек. Они предупредили, что этот вирус может очень быстро распространиться по территории африканской страны и выйти за ее границы, что может привести к новой пандемии. Как отмечают эксперты, Марбург — это вирус, аналогичный Эбола, который может вызвать сильное отравление, геморрагический синдром и даже смерть. В связи с этим они рекомендуют принимать меры по борьбе с вирусом и следить за его распространением.

Подробнее об этом информирует Nature.

По данным из Экваториальной Гвинеи, где были зарегистрированы первые случаи инфицирования вирусом Марбурга, количество заболевших продолжает увеличиваться, вызывая опасения в мировом сообществе. Представитель Всемирной организации здравоохранения Джордж Амех доложил, что медики усилили наблюдение на местах, но лекарств и вакцин от этого вируса пока нет.

В связи с быстрым распространением вируса на территории Экваториальной Гвинеи и рискованной ситуации, ВОЗ уже созвала в Женеве срочное совещание для обсуждения возможности тестирования вакцин от Марбурга. Вакцины находятся на разных этапах разработки, но все претенденты являются вакцинами, созданными на основе вирусных переносчиков, аналогичных вакцине против COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Вирус Марбург вызывает лихорадку, сильную головную боль, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, поражение внутренних органов, что может привести к летальному исходу. ВОЗ сообщает, что 88% инфицированных этим вирусом умирают. Специалисты настоятельно рекомендуют остерегаться контакта с больными и при первых признаках заболевания обратиться к медикам.

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