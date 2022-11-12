Ученые показали акулу, которая светится в темноте

Никогда ранее ученые не наблюдали у таких крупных позвоночных биолюминесценцию.

Ученые из Бельгии и Новой Зеландии обнаружили три вида светящихся в темноте глубоководных акул.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что никогда ранее ученые не наблюдали у таких крупных позвоночных биолюминесценцию — то есть способность живых организмов светиться.

По словам соавтора исследования, биолога из Католического университета Лувена в Бельгии Жерома Маллефета, кайтфиновые акулы были для него «одним из Святых Граалей», ученый мечтал встретить когда-то этого гигантского биолюминесцентного хищника.

Команда ученых находилась на борту рыболовного исследовательского судна в 1,5 тысячах километров от Новой Зеландии. Они использовали траловую сетку коммерческого масштаба для изучения видов, находящихся в сумеречной зоне океана, на глубине около 800 метров.

Предыдущие исследования в этих водах не раз вылавливали кайтфиновые акулы, однако Маллефет стал первым, кому удалось аккуратно перевести акул в затемненное помещение. Приглушив свет, он увидел, как тела живых акул мерцают сине-зеленым светом.

Как сообщал Курсор, израильтян из-за нашествия акул просят не купаться и не погружаться в воду в Средиземном море в районе электростанции «Огни Рабина» в Хадере.

В Управлении природы и парков просят горожан и аквалангистов не рисковать своей жизнью, потому что встреча с морским хищником может быть неожиданной и опасной. В начале холодного сезона акулы приплывают к электростанции и греются в теплых водах. И остаются они недалеко от берегов до апреля.

Курсор писал ранее, что возле побережья американской Калифорнии двое гребцов на досках встретились с акулой, которая разделила их, словно собираясь напасть.