ВОЗ: В мире стремительно уменьшается число курильщиков

За последние 6 лет число курильщиков уменьшилось на 200 миллионов несмотря на то, что население планеты продолжает расти.

Число потребителей табака в мире сократилось с 1,32 миллиарда в 2015 году до 1,3 миллиарда в прошлом году.

Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что к 2025 году число курильщиков сократится до 1,27 миллиарда человек.

По словам президента ВОЗ Тедроса Адханомы Гебрейесуса, эти цифры очень обнадеживают, но впереди еще много работы.

«Нам предстоит пройти еще долгий путь, и табачные компании будут продолжать использовать любые уловки, чтобы защитить огромные прибыли, которые они получают от распространения своей смертоносной продукции», — сказал Тедрос.

Согласно последним данным ВОЗ, табачная промышленность использует пандемию коронавируса (COVID-19) для усиления своего влияния на правительства 80 стран.

Ранее Курсор писал о том, что ученые нашли суперантитела, которые могут помочь бороться с новыми штаммами коронавируса. По словам ученых из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, открытие может помочь предотвратить будущие пандемии.

Также сообщалось, что дерматолог назвала два витамина, который помогают от выпадения волос. Дерматолог-трихолог Елена Юцмюц рассказала о том, какие витамины можно принимать для роста и здоровья волос, а также для предотвращения их выпадения.

Кроме того, диетолог рассказала о продукте, которым нельзя завтракать. Самый вредный завтрак — это каша быстрого приготовления, которую можно только приготовить на месте, а не варить. Это утверждение принадлежит диетологу Инне Кононенко.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.