Пять домашних средств для борьбы с темной кожей вокруг рта

Ряд причин, в том числе гормональный дисбаланс и гиперпигментация, могут способствовать потемнению кожи вокруг рта.

Темная кожа на определенном участке тела не исчезает сама по себе.

Health Shots поговорили с доктором Ринки Капур из The Esthetic Clinics, чтобы узнать лучшие домашние средства для избавления от темной кожи вокруг рта.

Доктор Капур говорит: «Кожа вокруг рта тонкая и поэтому более подвержена повреждениям. Эти темные пятна являются результатом большого количества меланина. Большое количество меланина вокруг рта может возникать по многим причинам, таким как воздействие солнца, меланодермия, вызванная гормональными изменениями во время беременности, поствоспалительная гиперпигментация и климат вокруг вас».

Вот 5 домашних средств для лечения темной кожи вокруг рта:

1. Лимон

Лимон увеличивает выработку коллагена и обладает естественными отбеливающими свойствами. Смешанный с медом или творогом, он увеличивает свои антиоксидантные свойства и помогает уменьшить окислительный стресс. Смешайте немного свежего лимонного сока с медом или творогом и нанесите густую пасту на темные участки. Дайте высохнуть и промойте обычной водой.

2. Мука нутовая или безан

Превосходное и проверенное временем средство для чистой кожи, нутовая мука поглощает излишки кожного сала и естественным образом осветляет ее. Сделайте скраб-маску из нутовой муки, щепотки куркумы и небольшого количества сырого молока. Нанесите на пораженные участки и дайте высохнуть в течение 10-15 минут. Умойтесь холодной водой и используйте свой обычный увлажняющий крем.

3. Луковый сок

Лук является отличным антиоксидантом и помогает осветлить кожу. Он также помогает сохранить клетки кожи здоровыми и уменьшает признаки старения. Просто возьмите немного свежего лукового сока и смешайте с небольшим количеством воды. Нанесите на пораженные участки и дайте высохнуть. Умойтесь простой водой.

4. Картофель

Богатый витаминами и минералами, скромный картофель является отличным ингредиентом для осветления кожи, который помогает уменьшить появление шрамов, пятен, темных пятен и пигментации. Просто натрите немного картофеля или возьмите ломтики картофеля и помассируйте ими пораженные участки. Смыть через 20 минут.

5. Порошок из зеленого горошка

Возьмите немного сушеного зеленого горошка и измельчите его в мелкий порошок. Смешайте с молоком, чтобы получилась гладкая паста. Нанесите на пигментированные участки и смойте через 15-20 минут. Зеленый горошек уменьшает количество меланина и, следовательно, осветляет пятна.