Ученые нашли насекомое, которое вынюхивает рак

Чтобы исследование стало более резонансным, нужно провести тест с образцами человеческого происхождения.

Ученые раскрыли новый метод распознавать раковые клетки с помощью бурых лесных муравьев. Сильное обоняние насекомых помогает им определять опухоль вместо дорогостоящего оборудования, пишет Science Alert.

Чтобы провести исследование, специалисты взяли два образца мочи лабораторных мышей. Одна группа грызунов была поражена раком, другие мыши были здоровыми.

Когда муравьи задерживались возле мочи пораженных раком грызунов, им давали еду.

Муравьям потребовалось всего три тренировки, чтобы различать запахи. Бурые лесные муравьи известны своей быстрой обучаемостью и хорошей памятью.

Таким образом тренировки насекомых привели к тому, что муравьи начали отличать мочу пораженных раком грызунов от здоровых.

В исследовании отмечается, что рак остается ведущей причиной смерти во всем мире: в 2020 году было зарегистрировано более 19 миллионов случаев заболевания. Важно обнаружить болезнь как можно ранее, но современные методы определения рака инвазивные или дорогостоящие, из-за чего пациенты удерживаются от исследования на ранних стадиях.

Однако ученые подчеркивают, что метод определения опухоли бурыми муравьями нуждается в дальнейшей проверке с использованием различных видов рака. Также немаловажно протестировать насекомых с образцами человеческого происхождения.

Также на запах, на который реагируют муравьи, могут влиять такие факторы, как возраст, диета, психологическое состояние человека и другие физиологические отличия.

Как писал «Курсор», ученые назвали наименее опасный вид рака, от которого излечиваются 96% заболевших пациентов.

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