Врачи назвали самый неопасный вид рака

Онкологические заболевания — самые страшные из существующих. Лечить их дорого, терпеть невыносимо. Однако онкологи утверждают, что есть один вид рака, который можно считать неопасным.

Онкологические болезни занимают второе место в списке самых смертельных, после сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые до конца не поняли механизм изменения клетки, которая становится раковой опухолью и начинает расти. И все виды рака являются чрезвычайно опасными, и в совокупности с другими хроническими заболеваниями могут провоцировать осложнения для всего организма.

Но есть один вид рака, от которого излечиваются 96% заболевших пациентов.

Подробнее об этом сообщает информационное издание storinka.com.ua.

Исследователи определили, что рак яичка успешно излечивается в 96% случаев, то есть шанс умереть после этого диагноза крайне низок. Чтобы понимать ситуацию, следует сказать, что, например, от рака поджелудочной железы умирают 97% пациентов.

Интересным является тот факт, что еще у 1970-х живых после рака яичка оставалось менее 70% пациентов. И тут все дело исключительно в научных достижениях и медицины, в частности, такой успех в лечении врачи связывают с изобретением лекарства цисплатина, в состав которого входят элементы платины. Сейчас это эталонный пример того, как детальные исследования и научный подход к проблеме может ее полностью решить.