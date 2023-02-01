Среди израильтян растет число онкобольных: названы возможные причины

В 2022 году в результате болезни умерли около 12 тысяч человек.

В прошлом году в нашей стране онкологические заболевания были диагностированы приблизительно у 33 тысяч пациентов, а это на 5 тысяч больше, по сравнению с показателями 2019 года.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

В 2020 году примерно у 19.3 миллиона человек во всем мире был диагностирован рак, но, по прогнозу ВОЗ, к 2040 году произойдет резкий скачок, и за один год во всем мире будет диагностировано примерно 28.9 миллиона больных раком. Это связано с улучшением диагностики, но не только.

Американское исследование, которое цитирует израильская организация, показало, что есть связь между потреблением сладких напитков и смертностью от рака. Анализ данных показывает, что люди, выпивавшие не менее двух банок сладких напитков в день, имели на 5 процентов более высокий риск умереть от онкологии, включая рак толстой кишки, рак молочной железы, рак матки и рак почки, по сравнению с людьми, которые не употребляли эти напитки. Это связано с тем, что сладкие напитки способствуют развитию ожирения, которое также опасно из-за риска заболеть раком.

Еще одно американское исследование обнаруживает связь между ожирением в постменопаузе и повышенным риском рака молочной железы. Опухоли при этом могут быть более агрессивными и развиваться быстрее.

«Курсор» писал ранее, что характерные признаки онкологии обычно не появляются на ранних стадиях. Но есть и один малоизвестный симптом, который крайне важно не пропустить. Врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием своих пальцев рук, обращая внимание на любые изменения.

Еще мы писали, что известный диетолог Татьяна Дик утверждает, что в рационе человека обязательно должны быть специи и натуральные приправы. Это кладезь полезных микроэлементов, а еще они помогают в профилактике онкозаболеваний.

Напомним, что специалисты Медицинского центра «Вольфсон» в Холоне применили революционный метод лечения онкологического заболевания.