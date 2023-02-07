Эксперимент развенчал миф вредности меда при нагревании

Однако чем выше температура нагрева меда, тем скорее он потеряет свои свойства.

Исследование показало, что при нагревании мед теряет со временем свои полезные качества, но никак не вредит здоровью, пишет NCBI.

Эксперимент дал понять: чем выше температура нагрева меда, тем скорее он потеряет свои свойства.

Так, были взяты три марки натурального меда и один искусственный аналог. Образцы подогревали до разных температур в течение пяти месяцев.

Результат показал, что при 40 градусах Цельсия состав всех образцов не изменился и сохранил полезные свойства в течение 30 дней. Но если прибавить еще 20 градусов, состав изменится через 48 часов. После обработки и хранения при 80 градусах по Цельсию характеристики не изменялись шесть часов, а на вторые сутки мед полностью загустел.

Исходные эксперимента нельзя распространять на весь мед, поскольку для исследования взяли только четыре его образца.

Интересно, что в меде имеется вещество гидроксиметилфурфураль (ГМФ), которое возникает в результате разложения сахаров. В больших дозах это соединение опасно для человека. Высокая концентрация ГМФ свидетельствует о том, что мед старый, подвергался нагреву или фальсифицирован.

Еще ГМФ присутствует в сахаре, фруктовых соках, хлебе, молочных продуктах и хлопьях для завтрака. Однако, как показало одно из исследований, высокая концентрация ГМФ полностью выводится из организма с мочой в течение 48 часов и никак не вредит здоровью.

Напомним, специалисты доказали, что употребление меда зимой при определенных условиях может спровоцировать развитие простуды.

Еще «Курсор» писал, что мед оказывает огромную пользу для кожи и волос, поэтому он заслужил почетное место в косметологии.