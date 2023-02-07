Эксперимент развенчал миф вредности меда при нагревании

Исследование показало, что при нагревании мед теряет со временем свои полезные качества, но никак не вредит здоровью, пишет NCBI.
Эксперимент дал понять: чем выше температура нагрева меда, тем скорее он потеряет свои свойства.
Так, были взяты три марки натурального меда и один искусственный аналог. Образцы подогревали до разных температур в течение пяти месяцев.
Результат показал, что при 40 градусах Цельсия состав всех образцов не изменился и сохранил полезные свойства в течение 30 дней. Но если прибавить еще 20 градусов, состав изменится через 48 часов. После обработки и хранения при 80 градусах по Цельсию характеристики не изменялись шесть часов, а на вторые сутки мед полностью загустел.
Исходные эксперимента нельзя распространять на весь мед, поскольку для исследования взяли только четыре его образца.
Интересно, что в меде имеется вещество гидроксиметилфурфураль (ГМФ), которое возникает в результате разложения сахаров. В больших дозах это соединение опасно для человека. Высокая концентрация ГМФ свидетельствует о том, что мед старый, подвергался нагреву или фальсифицирован.
Еще ГМФ присутствует в сахаре, фруктовых соках, хлебе, молочных продуктах и хлопьях для завтрака. Однако, как показало одно из исследований, высокая концентрация ГМФ полностью выводится из организма с мочой в течение 48 часов и никак не вредит здоровью.
Напомним, специалисты доказали, что употребление меда зимой при определенных условиях может спровоцировать развитие простуды.
Еще «Курсор» писал, что мед оказывает огромную пользу для кожи и волос, поэтому он заслужил почетное место в косметологии.