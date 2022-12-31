Эксперт рассказала о пользе меда для кожи и волос

Польза меда для кожи и волос больше, чем вы можете себе представить. Читайте дальше, чтобы узнать все об этом косметическом ингредиенте.

Почти все питательные вещества, полезные для кожи и волос, сосредоточены в меде. На самом деле, согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США, у меда много преимуществ. Он содержит белки, аминокислоты, витамины, минералы, ферменты и обладает антибактериальными свойствами, которые необходимы для дерматологического применения. Кроме того, антиоксидантные и антибактериальные свойства меда могут предотвратить многочисленные проблемы с волосами.

Health Shots связались с Ручитой Ачарья, экспертом по уходу за кожей, которая перечислила некоторые преимущества меда для более густых волос и сияющей кожи.

1. Помогает успокоить обожженную солнцем кожу.

Мед обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, что помогает увлажнять кожу при лечении обожженной области.

2. Помогает восстановить поврежденные солнцем волосы.

Постоянное и прямое воздействие солнца лишает волосы блеска и истощает естественные масла, присутствующие в коже головы. Мед богат смягчающими и увлажняющими свойствами, которые помогают увлажнять волосы.

3. Помогает заживлять раны и укусы насекомых

Мед обладает антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Ферменты и аминокислоты, присутствующие в меде, делают его идеальным для многих терапевтических целей, которые заживляют раны. Протирание меда кубиком льда сводит к минимуму боль и удаляет омертвевшие клетки кожи из ран. Он также регенерирует новые клетки кожи, которые помогают закрыть рану. Антимикробные свойства меда также предотвращают распространение инфекции из ран.

4. Ускоряет рост волос.

Мед используется в качестве натурального ингредиента для ускорения роста волос, поскольку он может стимулировать рост клеток в дополнение к защите ваших волос от повреждений. Поскольку мед является природным антиоксидантом, он улучшает состояние кожи головы и способствует росту волос. На самом деле, он также богат витаминами и минералами, поэтому его использование для ваших волос также может сделать их более блестящими, мягкими и здоровыми.

5. Помогает избавиться от шрамов от угревой сыпи.

Мед обладает присущими ему антибактериальными и увлажняющими свойствами. Эти характеристики могут поддерживать здоровье и мягкость вашей кожи. Антимикробные свойства меда способствуют исчезновению прыщей и шрамов от угревой сыпи. На самом деле, он может успокоить любое раздражение и ускорить процесс заживления кожи. Через несколько месяцев использования меда ваша кожа станет гладкой и без шрамов.

Как использовать мед для кожи лица?

Вот что вам понадобится

1 цветок гибискуса или 2 чайные ложки чистого порошка гибискуса

1 чайная ложка меда

½ чайной ложки алоэ вера

Вот как приготовить и применить эту домашнюю маску для лица:

Шаг 1: Начните с замачивания цветка гибискуса в воде на ночь, если у вас нет порошка гибискуса. Затем цветок следует измельчить в пасту.

Шаг 2: В пасту или порошок можно добавить алоэ вера и мед. Смешайте все ингредиенты.

Шаг 3: Чтобы открыть поры, распарьте лицо в течение 5–7 минут.

Примечание: польза маски для лица из меда и гибискуса будет удвоена за счет открытия пор, что улучшит впитывание компонентов в кожу.

Шаг 4: Нанесите на все лицо и оставьте примерно на 20 минут.

Шаг 5: Избегайте использования средства для умывания лица и используйте для умывания обычную воду.

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