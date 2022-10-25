Зимой мед вреден: диетологи предупредили об опасности

Согревающее свойство меда может привести к обратному эффекту, если употреблять его зимой перед выходом на улицу. Врачи рассказали, чем это опасно.

Есть продукты, которые мы по умолчанию считаем полезными, зная о некоторых их положительных свойствах, и не всегда задумываемся, что у них могут быть и скрытые минусы.

Диетологи рассказали, что зимой следует с особой осторожностью употреблять продукты, обладающие сильным согревающим или охлаждающим эффектом, сообщает newsyou.

Оказалось, что такой знакомый и полезный продукт как мед, зимой при определенных условиях может спровоцировать развитие простуды.

Врачи пояснили, что это связано со свойством меда оказывать ярко выраженный согревающий эффект, который приводит к повышенному потоотделение. Человек не замечает этого, но употребление меда зимой перед выходом на улицу увеличивает риски подхватить сезонную простуду.

Любая разница температур негативно влияет на здоровье. Чем выше температурный диапазон, тем сильнее он нарушает работу организма. Поэтому врачи рекомендуют летом лучше пить горячий чай, а вот зимой лучше перейти на напитки комнатной температуры.

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