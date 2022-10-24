Диетолог рассказала о пользе арахисового масла для костей и сердца

Арахисовое масло может помочь сделать процесс похудения немного проще и вкуснее, а также укрепить здоровье сердца.

Диетолог Авни Каул рассказала порталу HealthShots о некоторых преимуществах для здоровья, которые можно получить, употребляя арахисовое масло каждый день:

1. Потеря веса

В одной порции арахисового масла содержится около 180-210 калорий, поэтому называть его «диетическим продуктом» может показаться нелогичным. Но по правде говоря, употребление арахисового масла на самом деле подавляет чувство голода, что впоследствии приводит к потере веса. Он имеет хорошее сочетание клетчатки (2,6 г на порцию) и белка (7-8 г на порцию), что позволяет дольше сохранять чувство сытости.

2. Полезно для сердца

«Оно содержит вещество, известное как п-кумаровая кислота, которое помогает компенсировать ущерб, наносимый клеткам, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорит Каул. Кроме того, в арахисовом масле больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных, что делает его нежирной пищей, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

3. Способствует укреплению костей

Кальций и железо в изобилии содержатся в арахисовом масле, которые жизненно важны для транспортировки кислорода в крови и укрепления здоровых и крепких костей.

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