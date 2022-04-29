Академик рассказал, какое питание продлевает жизнь: есть всего два правила

Именно правильное питание способно сохранить долголетие. Весь секрет в том, что калорийность блюд должна пропорционально соответствовать затраченной энергии.

По его словам, важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше — будете худеть, истощаться, а если больше — будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

Кроме того, потребляемая организмом пища должна быть полноценной и содержать белок, витамины и отдельные аминокислоты.Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть — вы здоровы, нет — вы больны, резюмировал он.

Врач также напомнил: с возрастом нужно постепенно менять рацион, делать его более легко усвояемым, но при этом питание должно оставаться полноценным, советует диетолог. Отдавайте предпочтение овощам, нежирному мясу, рыбе, яйцам, фруктам.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.