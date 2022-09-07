Биологи создали эмбрион без мужчины и женщины

Синтетический эмбрион был создан без сперматозоида и яйцеклетки. По словам ученых, такая технология эффективна для лечения бесплодия.

Специалисты в области биологии стволовых клеток Кембриджского университета разработали эмбрионы мышей, не содержащих сперматозоидов и яйцеклеток.

Об этом сообщает портал Страна здоровья.

Отмечается, что это синтетические зародыши, которые начали формировать органы. И все, что для этого понадобилось, это стволовые клетки – неспециализированные клетки, которыми можно манипулировать, превращая их в зрелые клетки с особыми функциями.

«Построенный на основе стволовых клеток мышиный эмбрион продемонстрировал не только развитие мозга, но и бьющееся сердце, то есть практически все компоненты, из которых состоит организм. Сами ученые удивлены тем, что им удалось зайти так далеко. Синтетические эмбрионы – мечта научного сообщества на протяжении многих лет, которая раньше казалась чем-то недостижимым», — пишет издание.

По словам авторов, это может решить проблемы, с которыми сталкиваются ученые, исследуя эмбрионы млекопитающих в утробе.

«Синтетический эмбрион развивается вне матери, поэтому его легко визуализировать, чтобы увидеть мельчайшие стадии внутриутробного развития, которые раньше были практически недоступны. Если удастся создать синтетический эмбрион человека, он даст бесценную информацию о течении беременности, оказав тем самым помощь в решении многих проблем, связанных с различными патологиями», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, израильские ученые из института Вейцмана совершили прорыв в науке и смогли вырастить эмбрион мыши из стволовых клеток. Эмбрион – это уникальный орган, из которого можно воссоздать различные клетки и ткани. Ранее прогресс ученых был достигнут в этапе выращивания без матки эмбрионов. Но создавать их без яйцеклетки и сперматозоидов ранее не получалось.

Для того чтобы продвинуться в этом вопросе, израильские врачи взяли стволовые клетки мышей. Успех был достигнут спустя несколько дней эксперимента — искусственно выращенный эмбрион соответствовал обычному на 95%. Он имел плаценту, клетки будущего головного мозга и позвоночника, сердце.

Также Курсор писал о том, ученые рассказали, может ли эмбрион человека появиться из неоплодотворенной яйцеклетки.