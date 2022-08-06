Впервые в мире: израильские ученые вырастили эмбрион из стволовых клеток

Полученные учеными выводы помогут в будущем перейти к выращиванию органов человека, необходимых для пересадки. Ученые института Вайцмана сделали первый шаг — создали и вырастили эмбрион.

Израильские ученые из института Вейцмана совершили прорыв в науке и смогли вырастить эмбрион мыши из стволовых клеток.

Об этом написали в guardian.

Эмбрион – это уникальный орган, из которого можно воссоздать различные клетки и ткани. Ранее прогресс ученых был достигнут в этапе выращивания без матки эмбрионов. Но создавать их без яйцеклетки и сперматозоидов ранее не получалось.

Для того чтобы продвинуться в этом вопросе, израильские врачи взяли стволовые клетки мышей. Успех был достигнут спустя несколько дней эксперимента — искусственно выращенный эмбрион соответствовал обычному на 95%. Он имел плаценту, клетки будущего головного мозга и позвоночника, сердце.

Эти достижения приведут ученых в обозримом будущем к выращиванию заданных органов для пересадки. Ученые пояснили, что сейчас важно досконально разобраться с процессом образования эмбриона из стволовых клеток.

Также осложняется вопрос дискуссиями нравственного плана.

«Сейчас нужно время, чтобы оформить правовую документацию и согласовать нравственные рамки для регулирования исследований в области искусственных эмбрионов человека», — говорит Джеймс Бриско из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, который не принимал участия в уникальных экспериментах.

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