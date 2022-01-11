Ученые рассказали, может ли эмбрион человека появиться из неоплодотворенной яйцеклетки

Эксперты рассказали, что при подобном развитии событий в организме женщины могут возникнуть сильные патологии.

Не раз ученым приходилось наблюдать за тем, как животные, которые находятся на грани вымирания, обращаются к так называемому бесполому размножению – партеногенезу. К примеру, в 2016 году была зафиксирована самка зебровой акулы, которая в аквариуме перешла к такому виду дачи потомства. Кроме того, калифорнийские кондоры также редко, но приходят к этому. То же самое касается и змей.

Но получится ли провернуть такой же «фокус» у человека? В 1995 году генетики из Великобритании зафиксировали случай частичного партеногенеза у человека. Так, некоторые клетки ребенка не имели ДНК-отца, а только матери.

Как рассказать доктор Кембриджского университета Азим Сурани, яйцеклетка женщины может начать превращаться в эмбрион посредством партеногенеза, но получившийся «организм» не сможет стать полноценным ребенком. Так, для формирования скелета и кожи необходимы ДНК отца.

В конце концов такой неполноценный эмбрион превратиться в опухоль — тератому яичника.

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