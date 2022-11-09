Чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника: исследование

Группа нейробиологов из Университета Нотр-Дам в Индиане, которую возглавил Стивен Маттингли, провели исследование касаемо влияние дремоты после будильника на человеческое здоровье.

Об этом сообщает Science Alert.

В серии экспериментов приняли участие более 450 людей, привычка сна которых исследовали ученые. Оказалось, что в среднем женщины вдвое чаще спали после первого сигнала будильника, чем мужчины.

Человек, привыкший откладывать будильник на повтор, является менее подвижным, на что указывает количество ежедневных шагов и наличие большего количества нарушений сна. Ученым не удалось доказать, что дремота после будильника и уровень активности в течение дня напрямую связаны.

Установлено, что «совы» больше пользуются кнопкой повтора будильника и в среднем более уставшие, чем «жаворонки». Также исследование показало, что люди в молодом возрасте предпочитают чаще еще поспать после будильника, чем представители старшего поколения.

Основные причины нажатия кнопки повтора ‒ «невозможность встать с кровати по первому будильнику» и «удобство постели». Согласно результатам опросов, каждый третий житель США не досыпает, что может быть основной причиной желания переставить сигнал.

Эксперты не пытались однозначно ответить на вопрос, как именно сон после будильника вредит или приносит пользу. Однако, они полагают, что потребность еще вздремнуть и потребность в каком-либо тревожном звоне для пробуждения вряд ли позитивно влияют на здоровье. Например, из-за этого нарушаются циклы сна, вследствие чего человеку тяжелее пробуждаться.

В этом вопросе важным является не уменьшение количества нажатий на кнопку «отодвинуть будильник», а увеличение количества сна в целом. Эксперты ради поддержки здоровья советуют следовать режиму и избегать стрессовых ситуаций.

Также «Курсор» сообщал о том, какое заболевание может возникнуть из-за плохого сна.