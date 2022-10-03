Что произойдет с организмом, если каждый день пить чай

Чай мы пьем каждый день, и мало кто задумывается о том, как влияет употребление этого напитка на наш организм. В некоторых случаях от употребления чая стоит отказаться.

Медики назвали оптимальную суточную дозу чая, которая не навредит вашему организму.

Об этом пишет today.ua.

В день рекомендуется пить не более трех чашек чая по 300 мл. Черный чай в чрезмерных количествах повреждает эмаль зубов, а зеленый – провоцирует отек лица. Кроме того, теин в составе чая повышает давление, поэтому гипертоникам на чай сильно налегать не стоит.

О пользе чая можно говорить намного больше, чем о любом другом напитке. Если выбирать качественный продукт, без ароматизаторов и красителей, то такой напиток защищает организм от рака. Учеными доказано, что черный чай (без добавления сахара) может снизить риск диабета 2-го типа. Правильно выбранный сорт поможет успокоить нервную систему перед сном и взбодрить организм утром после пробуждения.

В черном и зеленом чае содержится витамин P, который укрепляет иммунитет. В период сезонных заболеваний пить чай полезно, как никогда. Речь идет и о натуральных травяных и фруктовых чаях, в которые можно добавлять мед, лимон, имбирь и т.д.

Многие знают о том, что зеленый чай улучшает пищеварение, выводя шлаки из организма. Таким образом, выпивая ежедневно по несколько чашек такого чая, вы худеете. А еще, чай продлевает молодость. Доказано, что катехины в составе зеленого чая замедляют старение кожи.

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