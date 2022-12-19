Дерматолог назвала домашние средства, которые помогут сделать брови более густыми

Эти домашние средства безопасны, и им можно доверять: они помогут вам сделать брови более густыми и крепкими.

Ваши брови являются важной частью ваших черт лица, потому что они влияют на то, как вы выглядите. Да, вы всегда можете использовать косметику, чтобы улучшить их внешний вид, но есть несколько естественных способов сделать их более густыми и полными.

Компания Health Shots поговорила с дерматологом Свапной Атавале, которая поделилась некоторыми домашними средствами прямо с вашей кухни, чтобы предотвратить выпадение волос на бровях и помочь вам сделать брови более густыми естественным путем.

1. Алоэ вера

Одним из лучших средств для истончения волос на бровях является алоэ вера. Просто раздавите несколько листьев алоэ вера, аккуратно нанесите сок на брови и дайте ему впитаться. Он способствует заживлению кожи и ускоряет рост волос.

2. Касторовое масло

Касторовое масло имеет уникальный химический состав, который способствует росту волос на бровях. Аккуратно нанесите несколько капель касторового масла и помассируйте каждую бровь в течение нескольких минут.

3. Кокос и лимон

Доктор Атавале говорит: «Смесь кокосового масла и лимонной цедры творит чудеса, помогая отрастить брови». Нанесите смесь с помощью ватного тампона на брови прямо перед сном для достижения наилучших результатов.

4. Лук

Лук способствует более быстрому и густому отрастанию волос на бровях. Просто измельчите лук и нанесите сок с помощью ватного тампона на брови.

5. Молоко

Доктор Атавале говорит: «Молоко и молочные продукты, богатые белками и витаминами, обеспечивают питание и способствуют более быстрому отрастанию корней волос». Вам просто нужно окунуть ватный тампон в молоко и протереть им бровь на ночь, чтобы увидеть преимущества.

Читайте также: ученые назвали предупреждающие развитие рака продукты.