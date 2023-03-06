Дерматолог назвала распространенные причины выпадения волос у подростков

Если вы думали, что проблемы с выпадением волос бывают только у пожилых людей, вы ошибались. Выпадение волос у подростков — это реально!

Чтобы выяснить причины выпадения волос у подростков, HealthShots связались с доктором Навья П., консультантом-дерматологом больницы Манипал, Бангалор.

Причины выпадения волос у подростков

1. Генетика

Иногда в выпадении волос виноваты гены. По словам доктора Навья, андрогенетическая алопеция является генетической формой выпадения волос. Пряди постепенно начинают редеть вдоль пробора. Хотя этот паттерн обычно начинается во взрослом возрасте, он также может проявляться в подростковом возрасте.

2. Питание

Подростковые годы — это время, когда вы много внимания уделяете своей внешности и весу. Таким образом, вы можете в конечном итоге меньше есть, садиться на диету или иметь расстройства пищевого поведения. Также могут быть проблемы с пищеварением. Все это приводит к дефициту жизненно важных питательных веществ, таких как железо, витамин B12, витамин D, цинк, биотин и белок, которые важны для поддержания роста волос.

3. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) у девочек-подростков

Это состояние, при котором уровень тестостерона выше нормы. Женщины с СПКЯ набирают вес, но это также оказывает негативное влияние на кожу головы и рост волос.

4. Дисбаланс щитовидной железы

Эксперт говорит, что заболевания щитовидной железы, которые приводят к увеличению или уменьшению выработки гормонов щитовидной железы, могут вызывать ломкость и выпадение волос.

5. Уход за волосами

Изменить цвет волос — это весело, но регулярное окрашивание волос или химическая обработка, такая как выпрямление и разглаживание, разрушают дисульфидные связи в стержне волоса. Это приводит к потере силы волос, а затем к ломкости, что приводит к усилению выпадения волос.

6. Уход за волосами и методы укладки

Использование горячей воды при мытье волос, использование агрессивных шампуней, расчесывание мокрых волос или завязывание тугих причесок — все это может привести к выпадению волос.

7. Болезнь

Брюшной тиф, лихорадка денге, Covid-19 или длительные заболевания или хирургические вмешательства могут привести к состоянию, называемому телогеновой алопецией, которое представляет собой обратимое состояние, при котором выпадают волосы.

8. Трихотилломания

По словам доктора Навья, это психологическое расстройство, при котором человек вырывает себе волосы, и обычно наблюдается в возрасте от 10 до 15 лет.

9. Стресс

Будь то экзамены или проблемы со сверстниками, подростки тоже могут испытывать стресс. Оказывается, повышенный уровень стресса увеличивает выпадение волос, а также прыщи у девочек-подростков.

10. Заболевания кожи головы

Перхоть, когда грибковый рост увеличивается на коже головы, означает, что вам придется попрощаться со многими прядями ваших волос. Существуют и другие состояния, такие как очаговая алопеция, при которой иммунная система атакует волосяные фолликулы, и заражение стригущим лишаем, вызывающее зуд и шелушение кожи головы.

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