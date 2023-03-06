Ученые рассказали о новом способе, который помогает побороть тревожность

Исследователи находят все новые способы, чтобы помощь людям избавляться от тревожных расстройств, которые мешают нормальному образу жизни, особенно, когда в нем много стрессовых факторов. Результаты нового исследования показали, что одним из таких способов является физическая активность.

Об этом пишет Frontiersin.

Ученые отметили, что занятия спортом могут улучшить психическое состояние, а также физическое здоровье. В новом исследовании ученые наблюдали за 385 тысячами людей в течение 21 года. В анализ были включены данные лыжников-любителей, участвовавших в забеге с 1989 по 2010 год, и людей, не участвующих в забегах.

Результаты исследования показали, что у физически активных людей риск развития тревожного расстройства в течение 21 года был на 60 процентов ниже, при чем как у мужчин, так и у женщин. Эксперты подчеркнули, что это доказывает эффективность физической активности в профилактике тревожности.

«Курсор» писал ранее, что в современном мире есть множество факторов, которые провоцируют стрессовое состояние. И ученые даже выяснили, какое время суток в этом плане является самым «тяжелым».

Еще мы писали, что ученые из Ирландии выяснили, что для женщин всего 20 секунд объятий очень положительно сказывается на уровне стресса. Интересно, что мужчины подобного эффекта не испытывали.

Напомним, что в то время как медитация, сон, прогулки на природе или принятие горячей ванны помогают некоторым людям расслабиться после напряженного дня, некоторые люди также находят облегчение, вдыхая успокаивающие ароматы.