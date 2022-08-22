Дерматолог предупредил о вреде ежедневного приема душа

Любители часто принимать душ рискуют потерять полезные бактерии, которые находятся в эпидермисе. Потому, если не можете жить без душа — старайтесь ограничить количество гелей, пенок, мыла и прочего.

Специалисты предупредили о вредности каждодневного душа с применением моющих средств. В самой воде нет ничего вредного, а вот гели, мыло и прочие средства могут «убить»полезные бактерии. Они находятся в эпидермисе и своим воздействием, очищают эпителий от болезнетворных микробов.

Триклозан, который содержится в наиболее популярных гелях, вредит коже. На место бактерий, смытых такими веществами, приходят вредные микроорганизмы. В лучшем случае, по мнению дерматолога, место на коже займут нейтральные бактерии, которые не содержат ферментов для укрепления иммунитета.

Кроме того, современные сорта мыла и гелей высушивают и обезвоживают кожу при частом применении.

В результате ежедневного употребления популярных косметических средств, эпидермис покрывается микротрещинами, принимающими заместителей полезных бактерий.

Потому специалисты советуют купаться с применением мыла стоит лишь пару раз в неделю. Особенно осторожными следует быть при купании детей.

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