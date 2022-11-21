Дерматологи рассказали о лучшей сыворотке от темных пятен

Темные пятна или гиперпигментация — это проблема ухода за кожей для многих.

Дерматологи Робин Эванс и Йорам Харт рассказали в новой статье SheFinds.com о лучшей сыворотке от темных пятен, которая изменит вашу внешность на годы.

Гидрохинон

Лучшее местное средство от темных пятен — это классический ингредиент: гидрохинон.

«Он доступен по рецепту с концентрацией 4% и наилучшим образом борется с появлением темных пятен, — сказал доктор Робин Эванс из Southern CT Dermatology. — Другие местные средства, которые могут быть полезны в той или иной степени, включают местный цистеамин, который содержится в продукте Cyspera, и койевую кислоту».

Доктор Йорам Харт, сертифицированный дерматолог и медицинский директор MDacne, сказал, что существует множество причин появления темных пятен на лице и теле и что комбинация ингредиентов, включающая гидрохинон, является лучшим решением. «Эти темные пятна могут быть вызваны солнцем (также известными как солнечные пятна, лентиго), гормональными изменениями (мелазма) или признаками, оставшимися после акне или другого воспалительного заболевания кожи (также называемого поствоспалительной гиперпигментацией, — сказал доктор Харт. — Все продукты для осветления кожи нацелены на выработку избыточного меланина в коже. Золотым стандартом осветляющей кожу рецептурной формулы дерматологов является формула Клигмана».

По словам доктора Харта, формула Клигмана включает гидрохинон, который доктор Харт назвал наиболее эффективным ингредиентом против темных пятен, гидрокортизон для уменьшения раздражения, связанного с гидрохиноном, и ретиноевую кислоту для усиления его проникновения. «Основные недостатки использования этой формулы — высокая стоимость посещений дерматолога и рецептурных препаратов, — отметил д-р Харт. — Гидрохинон не разрешен для использования в безрецептурных сыворотках и кремах».

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