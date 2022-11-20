Ученые заявили, что целеустремленность может продлить жизнь

Оказывается, что целеустремленность может помочь человеку не только воплотить свои идеи в реальность, но еще укрепить здоровье, тем самым продлив жизнь. Ученые говорят, что у людей, которые обладают этим качеством, снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также им проще поддерживать когнитивные функции.

Результаты их исследования опубликовало издание Medicalxpress.

«Ранее мы узнали, что влияние целеустремленности на снижение смертности от всех причин может различаться в зависимости от социально-экономического статуса. Теперь же мы поняли, что положительный эффект сохраняется независимо от пола и расы», — рассказывает доктор Коичиро Шиба, ведущий автор исследований научной группы.

Ученые проанализировали данные национального исследования граждан США в возрасте от 50 лет и старше. Всего в выборку вошли более 13 тысяч человек. Все они заполнили специальные анкеты, которые позволили оценить их благополучие и счастье.

Также ученые изучили риск за восьмилетний период. За это время умерли 3253 участника исследования (24,7 процента). У наиболее целеустремленных людей риск смерти оказался ниже по сравнению с теми, для кого цель в жизни была не столь важна (15,2 процента и 36,5 процента соответственно).

На последнем этапе исследования ученые проверили, как на связь между целеустремленностью и смертностью сказываются пол, раса или этническая принадлежность человека.

«Мы не наблюдали признаков того, что эффект меняется в зависимости от расы, этнической принадлежности и пола. Наличие более сильного чувства цели защищает от смертности от всех причин», — заключили исследователи.

«Курсор» писал ранее, что нейробиолог из США считает прерывистое голодание хорошим способом поправить здоровье и даже продлить несколько лет жизни. Преимущества такой системы доказали во время научных испытаний.