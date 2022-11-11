Дерматолог назвала аптечные продукты, которые вредят коже

Названы ингредиенты, которых, по словам доктора, следует избегать в продуктах по уходу за кожей.

По словам доктора Энриззы П. Фактор, клинического дерматолога и исследователя myvitiligoteam.com, необходимо читать список ингредиентов продукта, который вы покупаете для ухода за кложей, и знать, от каких ингредиентов следует держаться подальше. По словам доктора, когда вы делаете покупки, стоит проявлять должную осмотрительность и избегать следующих ингредиентов:

Формальдегид

По словам доктора Фактора, формальдегид является высокотоксичным системным ядом, который хорошо всасывается при вдыхании. «Пары сильно раздражают дыхательные пути и кожу и могут вызвать головокружение или удушье. Контакт с раствором формальдегида может вызвать серьезные ожоги глаз и кожи», — сказала она.

Синтетические ароматизаторы

Слишком много средств по уходу за кожей (как аптечных, так и люксовых) содержат искусственные ингредиенты и синтетические отдушки, которые, по словам доктора Фактора, могут вызывать: раздражение кожи, аллергию, астму, экзему, головные боли, крапивницу, тошноту, псориаз, хрипы и контактный дерматит.

«Поскольку эти ароматы переносятся по воздуху, искусственные ароматы также опасны для всех, кто оказывается поблизости — их называют новым пассивным курением», — сказала доктор Фактор.

Оксибензон

На это особенно важно обратить внимание, когда вы покупаете солнцезащитные кремы. «Он считается опасным раздражителем глаз и, как аллерген, также известен как вызывающий кожную аллергию», — сказала доктор.

Жидкий толуол

Ищете лак для ногтей или жидкость для снятия лака? Выберите тот, который свободен от этого неприятного ингредиента. «Жидкий толуол может вызвать раздражение и обезжиривание после длительного или многократного контакта с кожей, — говорит доктор Фактор. — Могут появиться покраснения и волдыри».

Тальк

Никогда не выбирайте полупрозрачные присыпки, содержащие тальк. «Тальк вреден для кожи, потому что он тонко измельчен и закупоривает поры кожи, — сказал доктор Фактор. — Это не позволяет поту испаряться в летний сезон».

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