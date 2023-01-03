Как диета влияет на психику: исследование

Ученые провели эксперименты и установили, что благодаря изменению диеты и образа жизни человек может позитивно повлиять на состояние своей психики. Одновременно с этим есть ряд продуктов, которые провоцируют тревожность и депрессию.

Об этом сообщает Nutrients и Binghamton University.

К исследованию, которое длилось 5 лет, привлекли 2,6 тысяч человек. В его рамках эксперты анализировали диеты, режимы упражнений и образ жизни испытуемых.

Участники заполняли анкеты в разное время дня и в разные сезоны о своем состоянии. У каждой группы участников обнаружили ключевые изменения в питании и образе жизни, которые соответствовали тревожным и депрессивным периодам.

Согласно результатам исследования, с помощью стабильного ежедневного завтрака, умеренных физических упражнений и снижения потребления вредной пищи и кофеина улучшается состояние психики молодых женщин. Это также касается женщин в пожилом возрасте, но есть нюанс: им дополнительно необходимо дополнить рацион большим количеством фруктов.

Состояние ментального здоровья молодых мужчин улучшалось, если они выполняли ежедневные физические упражнения, употребляли молочные продукты и мясо, а также отказались от фастфуда и кофеина. Зрелые мужчины дополнительно ради психического здоровья должны есть много орехов.

«Когда молодые мужчины и женщины потребляют большое количество кофеина, он остается в их организме в течение длительного времени и продолжает стимулировать нервную систему, что увеличивает стресс и приводит к тревоге», – рассказала автор исследования Лина Бегдаче.

По словам эксперта, ученым и диетологам нужно обратить внимание на диету не только со стороны физического здоровья, но и психологического.

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