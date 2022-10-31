Ученые назвали еду, уменьшающую стресс

Правильный рацион может не только уменьшить стресс, но и улучшить сон.

Учёные в рамках нового исследования установили, что еда является одним из эффективных средств, которые уменьшают стресс.

Об этом сообщает Science Alert.

Установлено, что потребление большего количества ферментированной пищи и клетчатки в течение 4-х недель значительно влияет на уровень стресса. Исследование качалось взаимосвязи диеты и уровня стресса.

В нём приняли участие 45 здоровых людей возрастом 18-59 лет, среди которых по большей части были женщины. Эксперты разделили их на две группы и случайным образом назначили особый вид питания. Одна половина следовала диете Кирстена Бердинга, при которой человек увеличивает количество употребляемых ферментированных продуктов и пребиотиков.

Каждый день члены этой группы должны были включать в рацион 6-8 порций фруктов и овощей: лука, капусты, яблок, бананов, 5-8 порций зерновых и 3-4 порции бобовых в неделю. Из ферментированных продуктов нужно было употреблять 2-3 порции продуктов типа квашеной капусты. Эта диета получила название психобиотическач.

Оказалось, что члены этой группы столкнулись с меньшим уровнем стресса, чем другие. Чем больше человек употреблял психобиотическую пищу – тем больше он утверждал о снижении уровня стресса, а также у него налаживался сон.

Также значительно изменился уровень определенных ключевых химических веществ, которые производили кишечные микробы. Некоторые из них связаны с психикой, что может быть объяснением уменьшения стресса. В целом, итоги исследования указывают на то, что в долгосрочной перспективе для борьбы со стрессом можно пользоваться специальными диетами.

Следует отметить, что у этого исследования есть некоторые ограничения. Прежде всего остаётся неизвестным, как долго будут продолжаться изменения и не были ли совершены ошибки при оценивании потребления пищи. Эксперимент провели при участии лишь здоровых людей. Теперь исследователи задаются вопросом, можно ли воспроизвести эти результаты у людей, которые имеют расстройства стресса.

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