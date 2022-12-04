Диетические напитки вредны для сердца — ученые

В ходе исследования специалисты выяснили , что у тех, кто регулярно употреблял напитки с сахаром или сахарозаменителями, были проблемы с сердцем.

Французские ученые из Университета Париж-север XIII заявили, что диетические напитки также вредны для сердца, как и напитки, содержащие сахар. В исследовании, которое проводилось 10 лет, изучались данные более 100 тысяч человек.

Об этом пишет American College of Cardiology.

Специалисты собирали данные о 104 тысячах человек, в том числе, какие напитки они употребляли и болели ли сердечно-сосудистыми заболеваниями и как часто. Каждый доброволец в течение шести месяцев вел специальный дневник, куда записывал, что он пил, количество напитка.

Анализируя данные, ученые выявляли участников научной работы, у которых появлялись проблемы с сосудами.

Выяснилось, что у любителей напитков с сахаром или сахарозаменителями риск инсульта, инфаркта и других патологий был повышен на 20% по сравнению с теми, кто пьет обычную воду, чай и кофе.

Исследователи предупреждают: напиток с подсластителями, рекламируемый как низкокалорийный, вредит сердцу.

Также Курсор писал о том, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.