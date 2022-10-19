Диетолог назвала лучшие каши для здорового питания

Правильное питание базируется на разнообразии рациона и полезных продуктах, одним из которых являются крупы, ведь меню должно быть не только здоровым, но вкусным и разноплановым.

Не все каши можно и нужно использовать на диетах, но есть те, которые не только обладают полезными свойствами, богаты витаминами и микроэлементами, но и благотворно влияют на фигуру.

Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram предложила топ-7 круп для здорового меню на каждый день недели, пишут podrobnosti.

Гречка — максимальная польза по составу: микроэлементы, витамины, количество белка, клетчатка, отсутсвие глютена. Она отлично сочетается с яйцами, сыром, птицей, мясом, субпродуктами. Можно есть отдельно с авокадо и овощами.

Овсянка — отличный вариант каши на завтрак. Можно делать сладкий вариант с ягодами/фруктами/сухофруктами, можно делать соленый с сыром и яйцом, можно готовить овсяно-блин. Овсянке должна быть цельная или плющеная, обязательно та, которую мы должны варить не менее 15 минут.

Рис — нешлифованный рис, который максимально полезный. Именно неочищенный рис это польза минералов и витаминов, клетчатка и именно этот неочищенный рис улучшает перестальтику кишечника, а не провоцирует запор. Рис отлично сочетается с рыбой, морепродуктами, чего не скажешь про гречку и овсянку.

Киноа — это не совсем крупа, это семена растения, но они очень похожи на злаки и поэтому мы используем ее как гарнир. Киноа отлично впишется как самостоятельное блюдо, так и как дополнение в салат. Киноа может быть сладкой, как овсянка, а может быть и гарнир к мясу.

Ячневая крупа — перемолотые зерна ячменя. Хорошо насыщает и не дает голоду шансов, предотвращает запоры и улучшает работу ЖКТ.

Льняная каша — полезна и богата всем необходимым и еще и Омега 3 содержит. Перемолотые семя льна нужно хорошенько проварить, и это будет отличный вариант завтрака с фруктами и ягодами.

Булгур — отличный вариант для людей, которые не имеют проблем с глютеном и не опасаются его. Подойдет под все: мясо, птица, рыба, морепродукты.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.