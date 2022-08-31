Диетолог назвала овощ, улучшающий пищеварение

Без сомнения, овощи являются одним из самых полезных продуктов питания, которые следует включать в каждую диету для повышения уровня витаминов, минералов и сложных углеводов.

Овощи отлично подходят для снижения веса, так как содержат мало калорий, но быстро насыщают. Овощи, несомненно, полезны в любом плане питания, независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или нет.

Но овощи не только способствуют снижению веса и помогают создать здоровый дефицит калорий, они также могут быть полезны для уменьшения вздутия живота и воспаления, делая живот более плоским, чтобы вы могли чувствовать себя более комфортно в своем теле. Если вы ищите способ борьбы с «тяжелым», вздутым желудком, то, по мнению экспертов в области здравоохранения, есть овощ, который вам точно поможет.

Спаржа

Спаржа богата как водой, так и клетчаткой, что делает ее фантастической для пищеварения. Это как раз то, что необходимо для избавления от вздутия живота. «Больше всего от вздутия живота подходят те продукты, которые обладают хотя бы одной или несколькими из этих характеристик: высокое содержание воды, высокое содержание клетчатки, содержание калия и/или пробиотиков», — объясняет диетолог Триста Бест.

«Вода и клетчатка помогают уменьшить или предотвратить запоры и вздутие живота. Калий помогает предотвратить задержку воды, которая может быть причиной вздутия живота. А пробиотики обеспечивают баланс кишечника и его эффективную работу», — отмечает она.

Некоторые продукты, такие как спаржа, могут помочь облегчить вздутие живота, снабжая организм необходимыми питательными веществами, которые могут отсутствовать организме, из-за чего происходит воспаление. Поскольку спаржа богата водой, этот овощ может помочь уменьшить запоры, а содержащаяся в нем клетчатка полезна для питания положительных кишечных бактерий, ограничения образования газов и улучшения пищеварения.

Как сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом.