Диетолог ответила, стоит ли есть яичные белки для похудения

Стремление сократить количество калорий может быть заманчивым, и многие влиятельные лица в области здорового образа жизни предлагают выбирать яичные белки, а не цельное яйцо, чтобы уменьшить количество жира в вашем рационе и добиться более быстрой потери веса.

Возникает вопрос: действительно ли яичные белки полезнее для питания вашего тела? SheFinds.com связались с диетологом Тристой Бест, чтобы разобраться в сути спора и чтобы вы могли приготовить наиболее сбалансированный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день и поможет вам чувствовать себя сытым и довольным.

Когда многие люди, сидящие на диете, выбирают порцию яичного белка вместо целого яйца, чтобы «сэкономить» калории и уменьшить количество жира, они на самом деле упускают некоторые ценные питательные вещества, которые помогают зарядиться энергией в течение дня.

«Употребление в пищу только яичных белков может помочь с потерей веса, но на этом их преимущества, по сути, заканчиваются. Некоторые люди исключают из рациона яичные желтки, чтобы снизить уровень холестерина в пище, но было доказано, что холестерин из пищевых источников мало влияет на уровень холестерина в крови», — объясняет Бест.

Помимо холестерина, содержащегося в желтке, в этой части яйца также есть множество других питательных веществ, которые могут быть полезны для организма. «Многие витамины и минералы, которые придают яйцам полезные свойства, теряются или значительно уменьшаются, когда вы отказываетесь от яичных желтков. Например, холин является важным питательным веществом и играет жизненно важную роль в жировом обмене, почти весь холин в яйце содержится в яичных желтках», — добавляет Бест.

«Употребляя в пищу только яичные белки, человек, сидящий на диете, сокращает количество калорий с 71 до 18, но теряет всего 2 грамма белка. Содержание жира снижается с 5 граммов в цельном яйце до нуля при употреблении только яичных белков», — говорит Бест.

Опять же, несмотря на то, что это снижает количество потребляемых вами калорий, еда без желтка также становится значительно менее насыщающей, и вы с большей вероятностью захотите снова что-то перекусить вскоре после приема пищи.

Яйца являются отличным дополнением к любому плану питания для похудения, но вам не обязательно есть только белки. Вместо этого, употребление в пищу цельного яйца обеспечит ваше тело достаточным количеством жира и белка, что в конечном итоге может помочь улучшить ваш метаболизм и дольше сохранять чувство сытости, что будет более здоровым подходом к снижению веса в будущем.

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