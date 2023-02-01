Диетолог перечислила признаки того, что вы едите недостаточно углеводов

Вы чувствуете усталость или вздутие живота? Это могут быть некоторые из способов, которыми ваше тело реагирует на дефицит углеводов.

Важно знать, что если у человека дефицит углеводов, организм может начать подавать некоторые признаки. Вы можете постоянно чувствовать усталость или сталкиваться с проблемами низкой производительности.

HealthShots связалась с диетологом Авни Каул, чтобы узнать о некоторых признаках того, что в вашем рационе не хватает углеводов.

1. Вы всегда чувствуете усталость

«Известно, что углеводы являются основным источником топлива в нашем организме, и ограничение потребления углеводов может оказать большое влияние на уровень нашей энергии. В результате вы быстро чувствуете усталость или истощение», — говорит

2. Недостаток углеводов может означать отсутствие внимания или концентрации

Когда кто-то ест низкоуглеводную пищу в течение длительного периода времени, снижение уровня энергии также мешает концентрации. Вы также можете чувствовать себя взволнованным или раздраженным большую часть дня.

3. Большую часть времени вы чувствуете вздутие живота

Углеводы обычно обвиняют в том, что они являются причиной постоянного вздутия живота. Но в основном это вызвано потреблением рафинированного сахара или белой муки. Снижая потребление углеводов, вы также уменьшаете количество клетчатки, ежедневно необходимой организму, поскольку клетчатка в изобилии содержится в цельнозерновых продуктах и ​​фруктах.

4. У вас может появиться неприятный запах изо рта

Если у вас неприятный запах изо рта, это может быть признаком того, что в вашем организме не хватает углеводов.

5. Перепады настроения

Просто потому, что ваш мозг не получает достаточного количества глюкозы, гипоталамус (который уравновешивает наше настроение) продолжает выделять гормон голода.

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