Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от жира на животе

Жир на животе не просто приносит дискомфорт, но еще и вредит здоровью, а также может стать причиной развития ряда болезней.

Эксперт говорит, что в норме у каждого из нас должно быть небольшое количество жира, который размещается под кожей, вокруг внутренних органов. Но в зависимости от образа жизни, питания и физической активности, его количество может начать увеличиваться. И он скапливается на животе. Это опасно для здоровья, поскольку жир, накапливаясь вокруг внутренних органов, сжимает и препятствует их нормальной работе. Это может провоцировать развитие инсулинорезистентности, сахарного диабета, гипертонии, онкологических патологий, предупредила врач.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook .

Фус советует откорректировать питание, чтобы избавиться от жира на животе.Важно не переедать на ночь и питаться сбалансировано в течение дня, советует она.

Также советует добавить физическую активность, чтобы сжигать лишние калории. Также она отмечает, если вы действительно хотите избавиться от жира на животе, забудьте о «диетах» — урезании калорий и т.д. По ее словам, единственное правильное решение — организовать питание для себя, с учетом особенностей вашего организма, возраста и образа жизни.

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