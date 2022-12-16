Диетолог рассказала, как уменьшить вздутие живота

Если вы стали жертвой вздутия живота, это означает, что ваш кишечник в беде. Вот девять способов избавиться от недуга.

Испытывали ли вы когда-нибудь дискомфорт после еды? Если да, и это происходит часто, вы должны понять причину. Причиной этого могут быть ваши нездоровые привычки в еде, которые вызывают проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота. Оно вызвано задержкой жидкости.

Диетолог Видхи Чавла из клиники Fisico рекомендует несколько лучших способов вылечить вздутие живота.

«Вздутие живота обычно происходит из-за скопления газов в желудочно-кишечном тракте. Поэтому это может произойти после обильного приема пищи, газированных напитков, проблем с пищеварением или даже во время месячных из-за гормональных изменений и т. д.», — говорит Чавла.

Давайте рассмотрим 9 советов, как уменьшить вздутие живота:

1. Простые упражнения

Простые упражнения, такие как прогулка или выполнение поз йоги, или приседания могут иметь большое значение для уменьшения вздутия живота. Приведение кишечника в движение с помощью упражнений может помочь вам избавиться от лишнего газа.

2. Замените газированные напитки

Вы знаете, сколько углекислого газа содержится в газированных напитках? Ну, его достаточно для того, чтобы вызывать пузыри в желудке. Замените их водой или соком из свежих фруктов. Всегда помните, что одной из основных причин вздутия живота являются искусственные подсластители.

3. Принимайте пробиотики

Принимайте творог или другие пробиотические добавки, которые могут помочь решить проблемы с желудком. Бактерии толстой кишки вызывают газообразование, что приводит к вздутию живота, а пробиотики помогают его уменьшить.

4. Ешьте больше клетчатки

Отдавайте предпочтение богатым белком вегетарианским блюдам, таким как горох, брокколи и грибы, а не генетически модифицированным продуктам, таким как соя и ее производные. Улучшая кишечную флору, растворимые и нерастворимые волокна поддерживают здоровье кишечника и могут уменьшить вздутие живота.

5. Избегайте соленой пищи

Пристрастие к соленой пище? Если это так, вы должны знать, что натрий заставляет ваше тело удерживать воду, вызывая вздутие живота. Сократите потребление соли настолько, насколько это возможно, чтобы предотвратить вздутие живота.

6. Пейте травяной чай

Травяные чаи — одно из лучших домашних средств от вздутия живота. Имбирь обладает противовоспалительным действием, что может облегчить проблемы с желудком. Помимо имбирного чая, можно также попробовать чай с куркумой и фенхелем.

7. Порошок кардамона

Сделайте сухой порошок из кардамона, имбиря и каменной соли и запейте его горячей водой. Это помогает при расстройстве желудка, помогает справиться с проблемами желудка и, в конечном итоге, предотвращает вздутие живота.

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