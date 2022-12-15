Ученые разработали инновационный метод восстановления поврежденных нервных клеток

Когда нейроны (нервные клетки) повреждаются дегенеративным заболеванием или травмой, они практически не способны к самовосстановлению. Таким образом, восстановление нейронных сетей и их нормальной функции является серьезной проблемой в области тканевой инженерии. Эти основные единицы мозга и нервной системы, состоящие из тела клетки, дендритов и аксона (длинного тонкого отростка, отвечающего за связь с другими клетками), отвечают за получение сенсорной информации из внешнего мира, отправку двигательных команд в клетки. наши мышцы и для преобразования и передачи электрических сигналов на каждом шагу между ними.

Профессор Орит Шефи и докторант Реут Плен с инженерного факультета им. Кофкина в Университете Бар-Илан (BIU) разработали новую технику для решения этой проблемы с использованием нанотехнологий и магнитных манипуляций — одного из самых инновационных подходов к созданию нейронных сетей. Их исследование было недавно опубликовано в рецензируемом журнале Advanced Functional Materials под названием «Биоинженерия трехмерных нейронных сетей с использованием магнитных манипуляций».

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже одобрило использование магнитных наночастиц для диагностики и визуализации, а также в случаях тяжелых травм. Шаги, предпринятые исследовательской группой BIU, позволят продвинуть технологию для будущего клинического использования.

«Это только начало. Наш новый метод создания «мини-мозга» открывает двери для поиска решений для различных неврологических нарушений, которые, как мы надеемся, улучшат качество жизни многих пациентов», — сказали ученые.

Для создания нейронных сетей исследователи вводили магнитные наночастицы оксида железа в нейронные клетки-предшественники, превращая их в независимые магнитные единицы. Затем они подвергли клетки-предшественники, которые развиваются в нейроны, ряду предварительно настроенных магнитных полей и дистанционно направили их движение в трехмерном и многослойном коллагеновом субстрате, который имитирует естественные характеристики тканей тела.

С помощью этих магнитных манипуляций они создали трехмерные «мини-мозги» — функциональные и многослойные нейронные сети, имитирующие элементы, обнаруженные в мозге млекопитающих. После того, как раствор коллагена затвердел в гель, клетки остались на месте в соответствии с дистанционно приложенными магнитными полями.

В течение нескольких дней клетки превратились в зрелые нервные клетки, сформировали расширения и соединения, проявили электрическую активность и процветали в коллагеновом геле в течение как минимум трех недель.

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