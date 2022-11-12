Диетолог развенчала популярный миф о похудении

Специалист «оправдала» часть продуктов, которые попадают под запрет у худеющих и высказалась против жестких ограничений.

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова считает, что отказ от картофеля, макарон, сливочного масла и белого риса во время похудения ничем не оправдан. Эти продукты можно считать довольно полезными, а их повышенная калорийность — это лишь повод дозировать их, но никак не исключать.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Диетолог подчеркнула, что наличие продуктов, от которых поправляются, является заблуждением. Лишний вес появляется от переедания в целом. По словам Комиссаровой, в 100 граммах картофеля всего около 80 калорий, а также много калия и витамина С. А на высокой гликемический индекс здоровому человеку нет смысла обращать внимание.

Макароны диетолог советует есть по 50 граммов (сухого продукта) в порции и заправлять их нежирным соусом. Также придерживаться суточной нормы потребления Комиссарова советует со сливочным маслом. В рекомендуемых 10 граммах продукта содержится всего 75 калорий.

Калорийность белого риса и вовсе составляет 130 калорий в 100 граммах отварного продукта. Зато после даже небольшой порции вы долго будете чувствовать себя сытым.

Специалист советует не отказываться от этих и подобных продуктов, но есть их небольшими порциями.

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