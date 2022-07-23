Диетологи назвали лучшую специю для борьбы со вздутием живота и тошнотой

К счастью, есть определенные ингредиенты, которые вы можете включить в свой рацион, чтобы они помогли облегчить вздутие живота.

SheFinds.com поговорили с доктором Тристой Бест, чтобы узнать, какая специя лучше всего подходит для борьбы с вздутием живота и, наконец, позволяет вашему телу чувствовать себя лучше.

Имбирь

Когда дело доходит до проблем с желудком, от вздутия живота до легкой тошноты, имбирь по всем направлениям является одной из лучших специй для облегчения недугов.

Имбирь является классическим средством от болей в желудке, и добавление этой специи в ваши повседневные рецепты может помочь уменьшить воспаления и успокоить кишечник. «[Имбирь] веками использовался из-за его лечебных свойств. В последние годы одним из таких свойств стала его способность бороться со вздутием живота», — объясняет Бест.

Хотя тошнота не всегда связана со вздутием живота, определенные средства для лечения желудка, такие как имбирь, могут помочь справиться с обеими проблемами. «Хорошо известно, что имбирь помогает уменьшить тошноту, отчасти причина заключается в первопричине тошноты — дисбактериозе кишечника», — отмечает Бест. Дисбактериоз кишечника возникает, когда в кишечнике размножаются бактерии, которые вызывают вздутие живота, газы, дискомфорт и тошноту. «Имбирь помогает восстановить баланс в кишечнике и тем самым уменьшить вздутие живота, тошноту и газы», ​​— добавляет она.

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