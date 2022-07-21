Диетологи назвали напиток, помогающий избавиться от вялости

Диетологи сходятся во мнении: вам следует употреблять этот высокобелковый смузи, если вы чувствуете вздутие живота и вялость.

Зарегистрированный диетолог Джейми Адамс обещает, что этот коктейль с высоким содержанием белка, клетчатки и низким содержанием калорий поможет вам чувствовать себя сытым в течение дня.

Его ингредиенты включают 1 стакан свежего шпината, 1 замороженный банан, 1 стакан замороженной клубники, 1/4 стакана нежирного греческого йогурта, 1 стакан несладкого миндального молока и 1 столовую ложку семян чиа.

«Простой несладкий греческий йогурт и семена чиа являются отличными источниками цельных продуктов, которые помогают удовлетворить ваши потребности в белке без необходимости добавления белковых порошков», — сказала Адамс. По ее словам, клетчатка из шпината, клубники и семян чиа заряжает энергией и помогает снизить вероятность вздутия живота и ощущения вялости в течение дня.

Диетолог Лиза Ричардс отмечает, что, в частности, семена чиа являются важным ингредиентом смузи при попытке похудеть. «Мой любимый смузи включает в себя семена чиа, желательно молотые», — говорит Ричардс. — Чиа — это часто упускаемый из виду, но исключительно полезный ингредиент, который можно добавить в свой смузи, чтобы сделать его более здоровым».

Ричардс отмечает, что этот «суперпродукт» универсален и содержит много питательных веществ в небольшой упаковке. Эти семена богаты растительным белком и полезными омега-жирными кислотами, которые, по словам Ричардс, «идеальны» и для тех, кто придерживается растительной диеты.

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