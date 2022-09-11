Диетологи назвали популярный соус, который мешает похудеть

Назван соус, который, по мнению экспертов в области здравоохранения, не стоит употреблять, если вы хотите похудеть.

SheFinds.com обратился к зарегистрированным диетологам, специалистам по питанию и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы спросить, какой приправы, по их мнению, необходимо избегать для более богатой питательными веществами диеты.

Майонез с высоким содержанием жиров и его влияние на потерю веса

Диетолог Лиза Ричардс подчеркивает, что майонез, и особенно его традиционная форма на основе яиц, ни в коем случае не должен считаться полезным для здоровья. По ее словам, другие версии майонеза, которые иногда готовят с полезными для здоровья маслами, такими как оливковое масло, «могут быть отличным дополнением к блюду, но их все же следует использовать в умеренных количествах».

Она предупреждает, что содержание насыщенных жиров и эмульгаторов, используемых в «полезных видах» майонеза, может «повреждать многие органы, особенно печень». Поскольку печень работает, чтобы отфильтровать лишний жир и токсины, которые мы потребляем, она может стать «отягощенной и подверженной стрессу из-за приправ с высоким содержанием жира, таких как майонез».

Диетолог Кейт Мейер соглашается и говорит, что «заправки для салатов на основе майонеза — одна из худших вещей, которые вы можете съесть, если пытаетесь похудеть». Она считает, что они «очень насыщены калориями и редко нами измеряются».

Это, отмечает она, позволяет легко недооценить эффект, который майонез может оказать на потерю веса. «Всего две столовые ложки могут добавить к салату более 200 калорий, не создавая такого же эффекта насыщения, как другие продукты, богатые питательными веществами, а это означает, что вы в конечном итоге съедите больше, чем надо, чтобы насытиться».

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