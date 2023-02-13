Диетологи назвали продукты, которые лишают нас сил и мешают настроиться на работу

Чтобы получить заряд энергии и бодрости на целый день, очень важно правильно завтракать.

Эксперты рассказали, какие продукты следует исключить из утреннего меню, чтобы не сорвать себе рабочий день.

Об этом пишет healthline.

Эксперты говорят, что после чашки выпитого кофе поначалу действительно чувствуется прилив энергии. Надпочечники принимаются вырабатывать кортизол и адреналин, придавая бодрости. Но у медали есть обратная сторона: постоянные попытки проснуться с помощью кофе приведут к обратному эффекту. Надпочечники просто перестают реагировать на обычную дозу кофеина и человеку необходимо ее постоянно повышать. Организм реагирует на это скачками: сначала прилив энергии, а через несколько часов — полная разбитость.

Потому чашку кофе лучше замените зеленым чаем — будете чувствовать себя бодро куда дольше.

Сладкие булочки, хлопья, йогурты и другие сладости на завтрак заставляют активно работать поджелудочную железу, задача которой выработать необходимое количество инсулина для снижения уровня сахара в крови. Из-за этого человек начинает чувствовать усталость и раздражение.

Белый хлеб, с которым мы привыкли делать тосты и бутерброды на завтрак, приведет к тому же эффекту, что и сладости: через пару часов чувство насыщения пройдет, а вместо этого наступит усталость и раздражение.

Красное мясо тоже не рекомендуют есть на завтрак. Если вы приготовите себе яичницу с сосисками или бутерброд с колбасой, не ждите, что этот завтрак вас надолго насытит. Организм потратит очень большое количество энергии на то, чтобы переработать продукты. В результате вместо насыщения вы будете чувствовать усталость и чувство голода.

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