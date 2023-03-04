Диетологи назвали продукты, которые смело можно есть на ночь

Медики отмечают, что голодать по вечерам бессмысленно, ведь калории в течение дня усваиваться приблизительно одинаково. Но от жирных и «тяжелых» блюд все же стоит отказаться…

Диетологи уверены, что строгая диета только мешает поддержанию стройности, а вечерние голодовки замедляют метаболизм. А потому есть по вечерам можно и нужно, но только полезные продукты, которые улучшают качество сна и не способствуют набору веса.

Одним из лучших блюд для вечернего перекуса называют суп. Во-первых, любые теплые жидкости оказывают успокаивающий эффект. Лучше всего подойдет куриный или овощной суп. Кроме того, первые блюда не очень калорийны, зато занимают много места в желудке. Важно помнить: не стоит употреблять на ночь суп с чечевицей, горохом или фасолью. Это может привести к беспокойному сну.

Черный шоколад содержит минимальное количество сахара. Этот вид лакомства способствует быстрому похудению, а также приводит уровень холестерина в норму.

Миндаль станет отличным вариантом для утоления ночного голода. Тем, кто хочет похудеть, не стоит бояться употреблять миндаль. В ходе исследований 2012 года, результаты которых были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition, выяснилось, что этот продукт никак не ведет к набору дополнительного веса.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.