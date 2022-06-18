Диетолог назвала продукты, замедляющие метаболизм

Ваша диета является одним из ведущих факторов, определяющих ваше общее состояние здоровья, однако есть продукты, которые могут вам помешать.

Конечно, вы по-прежнему можете наслаждаться всеми любимыми продуктами в умеренных количествах в рамках сбалансированной диеты, но если вы в значительной степени полагаетесь на обработанные пищевые продукты как на основу своих пищевых привычек, вы можете непреднамеренно замедлить свой метаболизм и вызвать проблемы со здоровьем в будущем.

SheFinds.com поговорили с доктором Джесси Федер, которая рассказала о трех основных обработанных типах продуктов, которые следует исключить из рациона.

Сладкие злаки

Хлопья могут быть одним из самых простых вариантов завтрака для начала напряженного дня, но в них, как правило, мало ценных питательных веществ и много сахара, который может нанести ущерб вашему метаболизму.

Замороженные ужины

Конечно, есть замороженные варианты ужина, которые не подвергают риску ваше здоровье, и часто они могут быть полезными для тех, у кого плотный рабочий график и кому нужно, чтобы еда была готова за считанные минуты. Тем не менее, многие замороженные обеды содержат консерванты и множество других неприятных ингредиентов, которые мало что сделают для улучшения вашего здоровья.

Быстрое питание

В этом нет ничего удивительного: фаст-фуд, хотя и удобен, представляет серьезную угрозу для вашего метаболизма при регулярном употреблении из-за нездоровых ингредиентов, которые делают его таким же приятным на вкус.

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