Диетологи назвали распространенные ошибки интервального голодания

Интервальное голодание является популярным способом для того, чтобы сбросить вес. Это метод питания, который следует строгому графику и способствует вашим усилиям по снижению веса.

Итак, как именно работает интервальное голодание (ИГ)? SheFonds.com попросили доктора Мелину Б. Джамполис и доктора Эми Ли из Nucific выяснить это. Продолжайте читать, чтобы узнать, что они говорят о ИГ и наиболее распространенных ошибках, которых следует избегать.

Доктор Ли рассказывает, что самая распространенная ошибка ИГ заключается в том, что «когда человек голодает весь день и когда наступает время приема пищи, он ест все, что хочет, в том числе сильно обработанные, высококалорийные продукты, что противоречит цели здорового питания».

Она добавляет: «Тело приспосабливается к состоянию голодания и в конечном итоге откладывает все калории (как хорошие, так и плохие) в жир, чтобы подготовиться к следующему голоданию».

В результате «многие люди, которые [не] понимают эту концепцию, не теряют ожидаемого веса».

Кроме того, доктор Джамполис отмечает: «Самая большая ошибка, которую, как я вижу, люди совершают с ИГ заключается в слишком позднем продвижении «пищевого окна». (Исследования показывают, что оптимальное окно — с 10:00 до 18:00). Если люди едят позже, например, с 12:00 до 20:00, у них могут быть худшие метаболические результаты и потеря веса, поскольку теперь мы понимаем, что калории, потребляемые позже вечером, на самом деле обрабатываются организмом по-разному, что может ухудшить потерю веса».

Она добавляет: «Еще одна распространенная ошибка — это переедание или выбор нездоровой, сильно обработанной пищи во время приема пищи. И то, и другое может отрицательно сказаться на потере веса и общем состоянии здоровья».