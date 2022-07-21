Диетологи назвали замороженную еду, которая вызывает увеличение веса

Когда вы голодны и у вас мало времени, приготовление замороженных продуктов в микроволновой печи может быть удобным и быстрым.

SheFinds.com поговорили c диетологом об одном замороженном продукте, которого следует избегать, если вы пытаетесь похудеть, и узнали, почему вместо этого лучше есть что-то другое на завтрак.

Откажитесь от замороженных и полуфабрикатов для завтрака

Как вы, возможно, слышали с раннего детства, эксперты до сих пор настаивают на том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, и в долгосрочной перспективе он может как способствовать, так и препятствовать достижению целей по снижению веса. Эми Липперт, специалист по функциональному питанию и основательница сайта о здоровье Almond Milk and Cookies, рекомендует избегать на завтрак замороженных, обработанных продуктов, таких как готовые буррито и бутерброды.

«Они часто изготавливаются из ингредиентов, таких как рафинированная мука, сахар, жиры и большое количество соли, что усиливает воспаление в организме, что может привести к хроническим симптомам и заболеваниям», — говорит Липперт. Она добавляет, что эти типы замороженных продуктов не поддерживают «здоровую диету, основанную на цельных продуктах» и часто лишены «основных питательных веществ». Для тех, кто пытается похудеть, объясняет она, вам нужно питать свое тело продуктами, которые дают вам энергию, а не те, которые могут вызвать спад в середине дня или способствовать вздутию живота.

Эбби Вичил, зарегистрированный диетолог, соглашается и отмечает, что обработанное замороженное мясо для завтрака может замедлить процесс похудения, если употреблять его ежедневно. «Замороженное мясо, производимое большинством компаний, имеет низкое качество, оно, как правило, вяленое и наполнено вредными химическими веществами и консервантами», — говорит Вичилл.

Она отмечает, что многие из этих химических веществ могут «вызывать воспаление и даже вызывать гормональный дисбаланс, действуя как эндокринные разрушители».

В целом, независимо от того, каковы ваши цели в отношении здоровья или работаете ли вы над похудением, одна вещь всегда будет верной — здоровый завтрак необходим!

Сбалансированное питание после пробуждения гарантирует, что у вас будет достаточно энергии в течение дня, и с меньшей вероятностью вы съедите больше еды позже, что может вызвать вздутие живота. Для получения дополнительной информации о вариантах завтрака и о том, как составить план похудения, обратитесь к врачу или диетологу.

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