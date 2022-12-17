Диетологи предупредили: три овощных блюда могут привести вас к набору веса

Баклажан в темпуре

Баклажаны — это богатая питательными веществами пища с относительно низким содержанием калорий. Клетчатка и антиоксиданты являются двумя важными питательными веществами, содержащимися в баклажанах, которые могут быть нарушены после того, как их обжарят.

Соус из шпината и артишоков. Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сливочный сыр, сливки, и другие виды сыра, которые часто используются для приготовления этого соуса, лишают его богатых питательными веществами овощей.

Шпинат содержит витамин С, железо и калий, и это лишь некоторые из питательных веществ, а артишоки богаты клетчаткой и витамином К. Некоторые из этих питательных веществ, особенно витамин С и витамин К, уменьшаются во время приготовления с таким количеством жира.

Морковный торт. Морковь — это еще один источник витамина С и железа, также она содержит лютеин, антиоксидант, который может помочь здоровью глаз. Однако после приготовления витамин С и лютеин, вероятно, разлагаются, что приводит к снижению этих питательных веществ при употреблении.

Традиционные ингредиенты для лакомства, используемые для приготовления морковного торта, делают это блюдо не особенно подходящим для похудения. Сахар, мука, масло, а также сливочный сыр, используемые для приготовления глазури, делают морковный пирог одним из наименее полезных способов использования моркови, что также может привести к набору лишних килограммов.

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