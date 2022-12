Диетологи предупредили: три овощных блюда могут привести вас к набору веса

Масло, соль, сахар, сыр и панировка — это лишь некоторые из ингредиентов, которые обычно используются для улучшения вкуса и текстуры овощных рецептов, часто превращая их в высококалорийные блюда. Разумеется, для фигуры — это крайне вредные сочетания.В издании Eat This, Not that рассказали, какие овощи могут привести к набору веса.