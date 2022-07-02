Доктор назвал продукты, вызывающие экзему

Экзема очень неприятна и, к сожалению, очень распространена — если у вас когда-либо было это заболевание, вы знаете, что оно доставляет много неудобств.

В то время как экзема, как правило, безвредна и полностью косметическая, за исключением небольшого зуда, она может подорвать вашу уверенность в себе и затруднить ощущение комфорта в вашей коже. Часто экзема является признаком того, что что-то нарушено внутри организма, а также может быть признаком того, что у вас есть пищевая аллергия. Выявление продуктов, к которым у вас может быть непереносимость, может помочь вам вылечить экзему и навсегда очистить кожу.

Пшеница и глютен являются двумя наиболее распространенными группами продуктов, которые вызывают аллергию и экзему. Глютен особенно распространен в обработанных пищевых продуктах, так как он используется в качестве загустителя, который добавляется для улучшения текстуры продуктов. «Глютен содержится во многих продуктах и ​​даже в супах, желейных конфетах и ​​соусах», — сказал доктор Майкл Хорн порталу SheFinds.com.

Обработанные продукты, содержащие глютен, могут спровоцировать экзему. Однако, прежде чем полностью отказаться от него, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы узнать, есть ли у вас чувствительность к глютену.

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