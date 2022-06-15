Назван напиток, который способствует росту новых волос

Правильный уход за волосами может иметь важное значение для сохранения здоровья и долголетия ваших локонов, но ваша диета также имеет ключевое значение.

Точно так же, как ваша диета способна улучшить цвет лица и выровнять тон кожи, она также может быть полезна для улучшения ваших волос, чтобы они казались более густыми и здоровыми, чем раньше.

SheFinds.com поговорили с косметологом и экспертом по волосам Ганимой Абдуллой, которая объяснила, какие ингредиенты лучше всего включать в утренние коктейли для здорового роста волос, а также объяснила, что может быть причиной выпадения волос.

Одной из основных причин выпадения волос и истончения прядей является анемия или недостаток эритроцитов в организме. Таким образом, предпочтение пищевых ингредиентов с высоким содержанием железа может помочь добавить столь необходимую силу вашим прядям, а также обеспечить множество других преимуществ для организма. «Недостаток железа в организме означает, что к волосяным фолликулам поступает недостаточно кислорода. Поэтому мы страдаем от выпадения волос», — объясняет Абдулла.

Одним из лучших продуктов, которые наполняют организм железом, является свекла. «Свекла полна железа, и, естественно, организм лучше усваивает железо из пищевых источников. Если у вас анемия из-за дефицита железа, вы можете употреблять свеклу каждый день без побочных эффектов», — объясняет она. Многие люди обращаются к добавкам, чтобы заполнить пробелы в своем рационе, но поиск способов естественной интеграции этих факторов в ваш рацион в конечном итоге станет более здоровым путем к укреплению и восстановлению истонченных волос. В сочетании с фруктами, богатыми антиоксидантами, свекла действительно может стать отличным дополнением к вашему ежедневному смузи, но ее вкус определенно не для всех.

Если вы не в восторге от идеи пить свеклу за завтраком, Абдулла предлагает другой богатый железом фрукт, который также может быть полезен для стимулирования роста здоровых волос. «Еще один ингредиент смузи с розовой, похожей на кровь мякотью, по которой можно сказать, что он богат железом, — это слива саподилла или плод сапоте», — объясняет она. «У него совершенно другой вкус, чем у свеклы и других фруктов. Его часто используют для приготовления смузи, который по вкусу больше похож на мороженое, потому что у сапоте очень насыщенный вкус. Мякоть ярко-розового, лососевого цвета с большим количеством железа».

Конечно, если у вас сильное выпадение волос, стоит обсудить со специалистом наилучший путь к росту, но увеличение потребления железа — отличное начало.

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